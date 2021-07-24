Метеорологи в ЮАР зарегистрировали рекордно низкие температуры

В городах Южно-Африканской Республики были зафиксированы рекорды минимальной температуры. Местные синоптики сообщили, что всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов.

"В городе Кимберли и в прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. А вот температура в Йоханнесбурге (крупнейший город в стране. — Прим. Лайфа) опустилась до минус семи, предыдущий рекорд — минус 6,3 градуса — был установлен 19 июля 1995 года", — пишут местные синоптики в "Твиттере".

Отмечается также, что в ряде регионов ЮАР выпал снег. Однако уже вскоре температура должна прийти в норму, уточняют метеорологи.