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Метеорологи в ЮАР зарегистрировали рекордно низкие температуры

Термометры местных жителей показывают минус, в ряде регионов страны даже выпал снег.

24 июля, 13:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городах Южно-Африканской Республики были зафиксированы рекорды минимальной температуры. Местные синоптики сообщили, что всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов.

"В городе Кимберли и в прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. А вот температура в Йоханнесбурге (крупнейший город в стране. — Прим. Лайфа) опустилась до минус семи, предыдущий рекорд — минус 6,3 градуса — был установлен 19 июля 1995 года", — пишут местные синоптики в "Твиттере".

Отмечается также, что в ряде регионов ЮАР выпал снег. Однако уже вскоре температура должна прийти в норму, уточняют метеорологи.

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Ранее Лайф писал, что жителей европейской части России предупредили о резком снижении температуры. При этом на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления, предостерегли в Гидрометцентре РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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