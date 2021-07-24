На Украине объяснили причины введения санкций против Wildberries
По словам главы Минкульта, это шаг к очищению информационного пространства страны от российской экспансии.
Фото © Shutterstock
Против магазина онлайн-торговли Wildberries были введены санкции из-за того, что на платформе продавалась форма Российской армии. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Ретейл из РФ, который, помимо всего прочего, продаёт российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине", — заявил министр в своём телеграм-канале.
По словам главы украинского Минкульта, это шаг к очищению информационного пространства страны от российской экспансии. Он добавил, что вскоре будут приняты санкции против российских видеоплатформ.
При этом, как свидетельствуют данные украинского онлайн-сегмента компании, магазин продолжает работу на территории страны даже после введения ограничений.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против магазина Wildberries и его владелицы — самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. Кроме того, под новые ограничительные меры Киева подпали юрлица из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Польши и самой Украины.
Комментариев: 0