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На Украине объяснили причины введения санкций против Wildberries

По словам главы Минкульта, это шаг к очищению информационного пространства страны от российской экспансии.

24 июля, 13:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Против магазина онлайн-торговли Wildberries были введены санкции из-за того, что на платформе продавалась форма Российской армии. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Ретейл из РФ, который, помимо всего прочего, продаёт российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине", заявил министр в своём телеграм-канале.

По словам главы украинского Минкульта, это шаг к очищению информационного пространства страны от российской экспансии. Он добавил, что вскоре будут приняты санкции против российских видеоплатформ.

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При этом, как свидетельствуют данные украинского онлайн-сегмента компании, магазин продолжает работу на территории страны даже после введения ограничений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против магазина Wildberries и его владелицы — самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. Кроме того, под новые ограничительные меры Киева подпали юрлица из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Польши и самой Украины.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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