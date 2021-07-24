На Украине объяснили причины введения санкций против Wildberries

Против магазина онлайн-торговли Wildberries были введены санкции из-за того, что на платформе продавалась форма Российской армии. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Ретейл из РФ, который, помимо всего прочего, продаёт российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине", — заявил министр в своём телеграм-канале.

По словам главы украинского Минкульта, это шаг к очищению информационного пространства страны от российской экспансии. Он добавил, что вскоре будут приняты санкции против российских видеоплатформ.

При этом, как свидетельствуют данные украинского онлайн-сегмента компании, магазин продолжает работу на территории страны даже после введения ограничений.