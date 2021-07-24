В Египте назвали долгожданным событием возобновление рейсов из России

"С таким числом рейсов туристический сезон на курортах будет длиться весь год", — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ открывает рейсы ещё в три страны: Молдавию, Бахрейн и Доминиканскую Республику.