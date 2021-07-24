В Египте назвали долгожданным событием возобновление рейсов из России
Несколько гостиниц Хургады уже полностью укомплектованы персоналом и готовы принять российских туристов.
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Возобновление авиасообщения России с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх является долгожданным событием. Об этом заявил глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.
"С таким числом рейсов туристический сезон на курортах будет длиться весь год", — приводит его слова РИА "Новости".
Талеб добавил, что несколько гостиниц Хургады уже полностью укомплектованы персоналом и готовы принять российских туристов.
Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ открывает рейсы ещё в три страны: Молдавию, Бахрейн и Доминиканскую Республику.
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