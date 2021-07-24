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В Египте назвали долгожданным событием возобновление рейсов из России

Несколько гостиниц Хургады уже полностью укомплектованы персоналом и готовы принять российских туристов.

24 июля, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Возобновление авиасообщения России с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх является долгожданным событием. Об этом заявил глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.

"С таким числом рейсов туристический сезон на курортах будет длиться весь год", — приводит его слова РИА "Новости".

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Талеб добавил, что несколько гостиниц Хургады уже полностью укомплектованы персоналом и готовы принять российских туристов.

Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ открывает рейсы ещё в три страны: Молдавию, Бахрейн и Доминиканскую Республику.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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