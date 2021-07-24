Под Петербургом организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским
Стражам порядка пришлось применить табельное оружие и обезвредить наркоторговца, ранив его в ногу.
Под Петербургом организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским. Видео © СУ СКР по Ленинградской области
Задержание организатора лаборатории по производству наркотиков в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области закончилось перестрелкой. Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего правоохранители оказали ему первую помощь и вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. При обыске в доме обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы, а также нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъято более пяти килограммов, предположительно, запрещённых веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды. Также в доме находились две женщины, устанавливается их причастность к незаконному производству.
Сразу два уголовных дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" возбудил Следственный комитет. Кроме того, уже запланированы следственно-оперативные мероприятия по делу о сбыте наркотических средств в значительном размере. Подготовлено ходатайство в суд об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу.
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