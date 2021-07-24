Под Петербургом организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским

Отмечается, что в соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего правоохранители оказали ему первую помощь и вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. При обыске в доме обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы, а также нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъято более пяти килограммов, предположительно, запрещённых веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды. Также в доме находились две женщины, устанавливается их причастность к незаконному производству.