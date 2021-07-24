В "Нафтогазе" категорически отказались от предложения "Газпрома" о транзите топлива
По словам главы компании, озвученные российской стороной условия приведут к тому, что украинские деньги будут уходить в Москву.
Фото © Facebook / ПАО "Газпром"
Украине не нужно сохранение транзита в обмен на невыгодные закупки российского газа, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24".
Он сообщил это в ответ на предложение "Газпрома", который ранее согласился на продление договора о транзите газа после 2024 года при условии увеличения закупок российского топлива по украинскому маршруту. Витренко отметил, что заявление главы компании Алексея Миллера пересекается со словами президента России Владимира Путина и подтверждает желание Москвы договариваться с Киевом напрямую.
"Но эти договорённости — и Путин намекал на это прямо — включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 миллиардов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", — объяснил Витренко.
Он добавил, что в настоящий момент Украина тратит на импорт газа меньше, чем получает за транзит, поэтому стране удаётся оставаться в плюсе и пополнять бюджет. Предлагаемые "Газпромом" условия приведут к тому, что украинские деньги будут уходить в Россию.
"Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... Очень циничным способом о них просто забыли и совершили военное вторжение на Украину", — резюмировал Витренко.
Ранее Лайф сообщал, что США и Германия договорились содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. Однако Украину такое решение не устроило: там заявили, что оно никак не решает вопрос национальной безопасности страны. В России же призвали избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2".
Комментариев: 0