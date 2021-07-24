Подозреваемый в убийстве ставропольского замглавы уголовного розыска задержан
Однако работа правоохранителей по установлению иных причастных к преступлению продолжается.
Подозреваемый Ибрагим С. Фото © LIFE
Правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае. Об этом Лайфу сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю", — заявили в ведомстве.
По нашим данным, задержание произошло там, где подозреваемый бросил автомобиль. В ближайшее время Ибрагим С. будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.
Отмечается, что работа по установлению иных причастных к преступлению продолжается.
Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник. Вероятнее всего, им является задержанный.
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