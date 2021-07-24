Подозреваемый в убийстве ставропольского замглавы уголовного розыска задержан

Правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае. Об этом Лайфу сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю", — заявили в ведомстве.

По нашим данным, задержание произошло там, где подозреваемый бросил автомобиль. В ближайшее время Ибрагим С. будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

Отмечается, что работа по установлению иных причастных к преступлению продолжается.