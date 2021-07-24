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Подозреваемый в убийстве ставропольского замглавы уголовного розыска задержан

Однако работа правоохранителей по установлению иных причастных к преступлению продолжается.

24 июля, 15:35
<p>Подозреваемый Ибрагим С. Фото © LIFE</p>

Подозреваемый Ибрагим С. Фото © LIFE

Правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае. Об этом Лайфу сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю", — заявили в ведомстве.

По нашим данным, задержание произошло там, где подозреваемый бросил автомобиль. В ближайшее время Ибрагим С. будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

На Ставрополье неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска

На Ставрополье неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска

Отмечается, что работа по установлению иных причастных к преступлению продолжается.

Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник. Вероятнее всего, им является задержанный.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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