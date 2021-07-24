В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Петербурге 17-летний подросток в ходе ночной драки у круглосуточного магазина зарезал приятеля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошёл минувшей ночью на Пулковском шоссе. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как между двумя молодыми людьми завязывается конфликт, после чего один направляется в сторону двери магазина. В этот момент оттуда выходят ещё двое парней, один из которых с ходу бьёт соперника ножом. После того как на шум вышел охранник, пострадавший упал на землю.

Отмечается, что 19-летнего молодого человека пытались реанимировать в машине скорой помощи, но он умер, не приходя в сознание. Агрессора с ножом уже задержали.