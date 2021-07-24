В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля
Не приходя в сознание, парень скончался в машине скорой помощи.
В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Петербурге 17-летний подросток в ходе ночной драки у круглосуточного магазина зарезал приятеля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Инцидент произошёл минувшей ночью на Пулковском шоссе. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как между двумя молодыми людьми завязывается конфликт, после чего один направляется в сторону двери магазина. В этот момент оттуда выходят ещё двое парней, один из которых с ходу бьёт соперника ножом. После того как на шум вышел охранник, пострадавший упал на землю.
Отмечается, что 19-летнего молодого человека пытались реанимировать в машине скорой помощи, но он умер, не приходя в сознание. Агрессора с ножом уже задержали.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл 30 июня в Братске. В ходе конфликта 16-летняя девушка ударила 14-летнего подростка ножом в область сердца. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой помощи. В результате нападавшую арестовали на два месяца. Смертельное нападение попало на видео.
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