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В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля

Не приходя в сознание, парень скончался в машине скорой помощи.

24 июля, 15:56

В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Петербурге 17-летний подросток в ходе ночной драки у круглосуточного магазина зарезал приятеля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошёл минувшей ночью на Пулковском шоссе. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как между двумя молодыми людьми завязывается конфликт, после чего один направляется в сторону двери магазина. В этот момент оттуда выходят ещё двое парней, один из которых с ходу бьёт соперника ножом. После того как на шум вышел охранник, пострадавший упал на землю.

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Отмечается, что 19-летнего молодого человека пытались реанимировать в машине скорой помощи, но он умер, не приходя в сознание. Агрессора с ножом уже задержали.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл 30 июня в Братске. В ходе конфликта 16-летняя девушка ударила 14-летнего подростка ножом в область сердца. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой помощи. В результате нападавшую арестовали на два месяца. Смертельное нападение попало на видео.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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