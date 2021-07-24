США потерпели поражение в вопросе "Северного потока – 2" благодаря нынешнему президенту Джо Байдену. Россия же, в свою очередь, одержала победу, считает автор американского издания Newsweek Джош Хаммер.

По его словам, экс-лидер Штатов Дональд Трамп вёл агрессивную политику против газопровода, вводя санкции и всячески препятствуя его постройке. Однако с приходом Байдена рестрикции были сняты.

"Меркель, несомненно, довольна таким исходом. И нет человека счастливее Путина", — считает журналист.

По мнению Хаммера, в сложившейся ситуации Москва может вытеснить экспорт американского природного газа, в результате чего Европа окажется зависима от России. Обозреватель также добавил, что сделка США и Германии окажет негативное влияние на американских производителей сжиженного природного газа.

"Чем можно объяснить такое странное и контрпродуктивное поведение? На риторическом фронте Байден, сейчас пребывающий в состоянии политического маразма, отнюдь не известен как образец ясности ума", — добавил Хаммер.