"Нет человека счастливее Путина": В США заявили о поражении в вопросе "Северного потока – 2"
В Соединённых Штатах считают, что теперь Москва может вытеснить экспорт американского газа с европейского рынка.
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США потерпели поражение в вопросе "Северного потока – 2" благодаря нынешнему президенту Джо Байдену. Россия же, в свою очередь, одержала победу, считает автор американского издания Newsweek Джош Хаммер.
По его словам, экс-лидер Штатов Дональд Трамп вёл агрессивную политику против газопровода, вводя санкции и всячески препятствуя его постройке. Однако с приходом Байдена рестрикции были сняты.
"Меркель, несомненно, довольна таким исходом. И нет человека счастливее Путина", — считает журналист.
По мнению Хаммера, в сложившейся ситуации Москва может вытеснить экспорт американского природного газа, в результате чего Европа окажется зависима от России. Обозреватель также добавил, что сделка США и Германии окажет негативное влияние на американских производителей сжиженного природного газа.
"Чем можно объяснить такое странное и контрпродуктивное поведение? На риторическом фронте Байден, сейчас пребывающий в состоянии политического маразма, отнюдь не известен как образец ясности ума", — добавил Хаммер.
Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
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