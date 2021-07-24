Два человека серьёзно пострадали в массовой аварии в Екатеринбурге. Видео © LIFE

Два человека получили серьёзные травмы в результате столкновения трёх автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

На 11-м километре трассы столкнулись минивэн Honda, легковушка ВАЗ-2104 и грузовая "газель", в результате чего водителя и пассажирку "четвёрки" пришлось доставать, срезая крышу автомобиля. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в травматологию. Также госпитализирован водитель "газели" с переломом обеих ног. Остальные отделались лёгкими травмами. На кадрах видны серьёзные повреждения автомобилей, а грузовая отечественная машина из-за аварии опрокинулась.