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Два человека серьёзно пострадали в массовой аварии в Екатеринбурге

Спасателям пришлось вскрывать легковушку, чтобы вызволить водителя и пассажирку.

24 июля, 17:01

Два человека серьёзно пострадали в массовой аварии в Екатеринбурге. Видео © LIFE

Два человека получили серьёзные травмы в результате столкновения трёх автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

На 11-м километре трассы столкнулись минивэн Honda, легковушка ВАЗ-2104 и грузовая "газель", в результате чего водителя и пассажирку "четвёрки" пришлось доставать, срезая крышу автомобиля. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в травматологию. Также госпитализирован водитель "газели" с переломом обеих ног. Остальные отделались лёгкими травмами. На кадрах видны серьёзные повреждения автомобилей, а грузовая отечественная машина из-за аварии опрокинулась.

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП, произошедшем вечером 21 июля на Президентском мосту в Ульяновске. Пьяный водитель КамАЗа на большой скорости въехал в автомобиль KIA Rio, буквально зажав его между собой и другим грузовиком. В результате 29-летний водитель легковушки погиб на месте, по пути в больницу умерла его двухлетняя дочь, а 25-летняя супруга скончалась на операционном столе. Водителя грузовика, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, арестовали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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