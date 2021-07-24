В "Газпроме" опровергли предложение Украине закупать газ из России

"Газпром" не предлагал Украине закупать газ из России, слова председателя правления компании Алексея Миллера касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам. Об этом говорится в комментарии компании.

"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнёрам из стран ЕС, в первую очередь немецким", — говорится в тексте заявления.