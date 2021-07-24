В "Газпроме" опровергли предложение Украине закупать газ из России
По заявлению компании, слова Алексея Миллера в первую очередь были адресованы немецким партнёрам.
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"Газпром" не предлагал Украине закупать газ из России, слова председателя правления компании Алексея Миллера касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам. Об этом говорится в комментарии компании.
"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнёрам из стран ЕС, в первую очередь немецким", — говорится в тексте заявления.
По сообщению "Газпрома", речь идёт об объёмах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объёмами закупок российского газа компаниями стран Евросоюза по новым контрактам. И в данном случае компанию заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова не только продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, но и увеличить объём поставок. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко категорически отверг это предложение, заявив, что озвученные российской стороной условия приведут к тому, что украинские деньги будут уходить в Москву.
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