Адвокат пригрозил пожизненным убийцам замглавы угрозыска на Ставрополье
Он напомнил, что в РФ нет такого предельного срока наказания, но если их посадят на 20 лет, то это почти как высшая мера.
Убийцам заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна может грозить высшая мера наказания. Но в России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, а значит, это может быть пожизненное заключение. Такое мнение высказал адвокат Андрей Некрасов.
"У нас есть три состава преступления, за которые предусмотрена высшая мера наказания. Вот, в частности, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А здесь тем более был реализован преступный замысел. Поэтому и исполнители, и организаторы могут быть приговорены к пожизненным срокам. Лет на 20 запросто [их могут посадить]," — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник. Его уже задержали правоохранители.
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