Адвокат пригрозил пожизненным убийцам замглавы угрозыска на Ставрополье

Убийцам заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна может грозить высшая мера наказания. Но в России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, а значит, это может быть пожизненное заключение. Такое мнение высказал адвокат Андрей Некрасов.

"У нас есть три состава преступления, за которые предусмотрена высшая мера наказания. Вот, в частности, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А здесь тем более был реализован преступный замысел. Поэтому и исполнители, и организаторы могут быть приговорены к пожизненным срокам. Лет на 20 запросто [их могут посадить]," — сказал он в беседе с телеканалом "360".