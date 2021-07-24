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Адвокат пригрозил пожизненным убийцам замглавы угрозыска на Ставрополье

Он напомнил, что в РФ нет такого предельного срока наказания, но если их посадят на 20 лет, то это почти как высшая мера.

24 июля, 18:03

Убийцам заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна может грозить высшая мера наказания. Но в России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, а значит, это может быть пожизненное заключение. Такое мнение высказал адвокат Андрей Некрасов.

"У нас есть три состава преступления, за которые предусмотрена высшая мера наказания. Вот, в частности, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А здесь тем более был реализован преступный замысел. Поэтому и исполнители, и организаторы могут быть приговорены к пожизненным срокам. Лет на 20 запросто [их могут посадить]," — сказал он в беседе с телеканалом "360".

СК показал кадры с места расстрела замначальника уголовного розыска на Ставрополье

СК показал кадры с места расстрела замначальника уголовного розыска на Ставрополье

Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник. Его уже задержали правоохранители.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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