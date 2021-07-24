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В Верховной раде предложили лишать украинского гражданства за российский паспорт

Проект закона уже передан на рассмотрение руководству государства, однако его текст ещё не опубликован.

24 июля, 17:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому жителей страны будут лишать гражданства за получение российского паспорта. Об этом сообщается на сайте парламента Незалежной.

Там отметили, что проект закона уже передан на рассмотрение руководству государства. Однако его текст ещё не опубликован. В сообщении уточняется, что законопроект предлагает лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины добровольно принимает решение о получении личного документа РФ.

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Ранее Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений. В МИД РФ в ответ на это напомнили о введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокаде региона, из-за которой жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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