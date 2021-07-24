В Верховной раде предложили лишать украинского гражданства за российский паспорт

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому жителей страны будут лишать гражданства за получение российского паспорта. Об этом сообщается на сайте парламента Незалежной.

Там отметили, что проект закона уже передан на рассмотрение руководству государства. Однако его текст ещё не опубликован. В сообщении уточняется, что законопроект предлагает лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины добровольно принимает решение о получении личного документа РФ.