Вирусолог назвал три фронта борьбы с коронавирусом

Три главных направления, в которых нужно вести борьбу с коронавирусом, — это защита, помощь заражённому и спасение пациента при тяжёлых поражениях организма. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв.

По словам учёного, сейчас наибольший успех достигнут в первом направлении, а именно в создании вакцин. На данный момент это самый эффективный способ борьбы с инфекцией, однако вирус очень изменчив.

"Если вакцина работала против исходного штамма, то со временем вирус учится бороться с иммунной защитой — и эффективность прививки ослабевает. Эволюция вируса идёт, и всё уже не настолько радужно, но тем не менее вакцина — это единственный способ существенно снизить опасность заболевания", — пояснил Скулачёв.

Вирусолог отметил, что лекарство хорошо использовать во втором случае, когда произошло инфицирование, но оно не имеет серьёзных последствий. Однако прорыва в разработке эффективных препаратов против вируса пока нет. Третьим фронтом эксперт назвал спасение тяжелобольных пациентов. Скулачёв считает, что это самое перспективное направление, которое не про вирус, а про человека.

"На самом деле активация системы воспалительного ответа, которая приводит к невозможности дышать и тяжёлой форме CoViD-19, — это механизм нашего организма, а вирус выполняет роль спускового крючка... Придумать препарат, который сведёт CoViD-19 до уровня не очень опасного гриппа, — это самое перспективное направление", — заключил специалист.