Профессор развеял миф о влиянии вакцинации на репродуктивную функцию

Вакцинация от коронавируса никак не сказывается на репродуктивной функции человека, она может принести только пользу. Об этом в интервью газете "Известия" заявил доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины, президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.

"При этом есть рекомендация: если женщина планирует беременность, нужно обязательно пройти вакцинацию не меньше чем за две недели, а лучше за месяц до этого. Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более лёгкое его течение", — отметил специалист и подчеркнул, что вакцина не вызывает никаких нарушений или абортов.

Также доктор оценил риск бесплодия при заражении коронавирусом. По словам Корсака, репродуктивная система не является органом-мишенью для CoViD-19 и вирус не способен нарушить беременность. Профессор напомнил, что в начале пандемии была рекомендация прерывать беременность на сроке до 12 недель в случае заболевания ковидом, однако затем стало понятно, что эта предосторожность излишня.

"Известен случай тяжелейшего течения заболевания и неблагоприятного исхода у беременной женщины. При этом ребёнок родился, дышал самостоятельно, всё с ним было хорошо", — объяснил врач.

По словам Корсака, природа установила барьер, пока он показывает свою эффективность, поэтому лечение бесплодия продолжается и в условиях пандемии коронавируса.