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В Турции предложили ужесточить коронавирусные меры для российских туристов

Местное население также призывают строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

24 июля, 19:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан считает, что на фоне роста числа случаев ковида в стране следует ужесточить меры по отношению к российским туристам.

"С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры", — написал он на своей странице в "Твиттере", заметив, что в ином случае остановить рост заболеваемости не получится.

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Напомним, Россия с 12 июля увеличила число городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, ссылаясь на решение оперштаба по борьбе с коронавирусом. Улететь на отдых можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил возобновление авиасообщения с Россией. По его словам, такое решение является итогом дипломатических контактов и успешной работы Министерства культуры и туризма страны. Кроме того, турецкий лидер отметил, что именно благодаря массовой вакцинации его государство шаг за шагом выходит из ограничительных для туризма списков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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