В Турции предложили ужесточить коронавирусные меры для российских туристов

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан считает, что на фоне роста числа случаев ковида в стране следует ужесточить меры по отношению к российским туристам.

"С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры", — написал он на своей странице в "Твиттере", заметив, что в ином случае остановить рост заболеваемости не получится.

Напомним, Россия с 12 июля увеличила число городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, ссылаясь на решение оперштаба по борьбе с коронавирусом. Улететь на отдых можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.