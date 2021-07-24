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"Я второй раз родился": В Подмосковье врачи вылечили от ковида 102-летнего ветерана ВОВ

Медики считают, что герою войны помогли справиться с болезнью сила духа и привычка к здоровому образу жизни.

24 июля, 19:05

Николай Багаев. Фото © Instagram / a.hodirev

В Подмосковье врачи вылечили от ковида 102-летнего ветерана ВОВ. Видео © Instagram / a.hodirev

В подмосковном Королёве ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев, которому уже исполнилось 102 года, победил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава города Александр Ходырев. На опубликованном в его инстаграме видео пациент в коляске благодарит врачей за сохранённую жизнь.

"Тяжело было, но я видел, врачи боролись, и я им помогал. Врачам я хочу сказать огромное-огромное спасибо, они вытащили меня, я второй раз родился. 102 с половиной года, я видел, как они вежливо, культурно, быстро, с уважением всё делали. Они герои", — сказал Багаев.

На кадрах также заметно, что пенсионера прокатили по своеобразному коридору из врачей, которые аплодировали. Мэр заметил, что уже в декабре ветерану исполнится 103 года. По его словам, Багаев дважды был ранен во время войны, но оба раза он мужественно возвращался в строй, а весной 1945 года дошёл до Кёнигсберга. Врачи считают, что герою войны помогли справиться с болезнью сила духа и привычка к здоровому образу жизни.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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