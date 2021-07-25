Врач заявил о негативном влиянии недосыпа на вакцинацию
Также медик отметил, что существует масса исследований, доказывающих, что при нехватке сна увеличивается риск заражения.
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Недостаток сна может оказать негативное влияние на эффект вакцинации. Об этом заявил врач-сомнолог, завотделением медицины сна 1-го МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов.
"Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А", — приводит слова Полуэктова ТАСС.
Медик отметил, что существует масса исследований, доказывающих, что при нехватке сна увеличивается риск заражения. По словам доктора, это значит, что между сном и иммунитетом есть прямая связь. Во время сна иммунитет укрепляется, а при его недостатке начинаются проблемы, например, нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета.
Ранее Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса "Спутником V". В них отмечается, что привиться препаратом могут онкобольные, завершившие лечение, а также беременные.
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