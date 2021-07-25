На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

Обеспечение энергетической безопасности является главной проблемой для Киева после запуска "Северного потока – 2". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность", — объяснил Макогон.

По словам главы компании, сохраняющийся транзит газа через Украину "сдерживает Россию". Также Макогон раскритиковал соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2". По его словам, в этих договорённостях нет гарантий того, что транзит останется.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".