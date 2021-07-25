На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" в вопросе реального отношения Запада к стране, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению бывшего парламентария, Украине следует переоценить экономические отношения с Евросоюзом, так как она "обнажила" свой рынок, "убила" местных экспортёров и внутренних товаропроизводителей.

"В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами. Дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", — отметил Мураев.

Как пояснил экс-депутат, ЕС не в состоянии "прокормить" Украину и "подтянуть" её до своего уровня, потому что в сообществе также "достаточно сложная ситуация".