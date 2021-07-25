Глава Минцифры Амурской области Курдюков скончался после жестокого избиения
Ему было 39 лет. В должности министра цифрового развития и связи он работал с января 2021 года.
Александр Курдюков. Фото © Правительство Амурской области
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, которого ранее избили во время отдыха на турбазе, скончался. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.
"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано", — написал губернатор в "Инстаграме".
Курдюков родился в Благовещенске 8 сентября 1981 года. Пост главы Минцифры он занимал с января 2021 года.
Напомним, инцидент на турбазе неподалёку от Благовещенска произошёл 17 июля. Чиновник, его супруга и друзья арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым. Министра госпитализировали в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому.
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