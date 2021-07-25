Глава Минцифры Амурской области Курдюков скончался после жестокого избиения

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, которого ранее избили во время отдыха на турбазе, скончался. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано", — написал губернатор в "Инстаграме".