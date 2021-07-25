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В России 25 июля празднуется День ВМФ

Главное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Его посетит президент РФ Владимир Путин.

25 июля, 03:07

Фото © ТАСС / EPA

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День Военно-морского флота. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Также торжественные мероприятия пройдут в других приморских городах страны и на базе ВМФ в сирийском Тартусе.

Парад в Петербурге посетит президент России, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин. Стоит отметить, что глава государства традиционно участвует в этом мероприятии. В этот раз Путин после парада примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" проекта СТ-192. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.

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Всего в параде в Северной столице и Кронштадте примут участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих. Мероприятие пройдёт без зрителей в силу эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Вечером в Кронштадте будет запущен праздничный салют, сообщил ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Во Владивостоке парад в честь Дня ВМФ уже состоялся. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошёл парадный строй из семи боевых кораблей и поздравил моряков с профессиональным праздником. В параде участвовали флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", подводная лодка "Усть-Большерецк", корвет "Совершенный" и два корабля Военно-морских сил Вьетнама. Празднование продолжится торжественным концертом и салютом.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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