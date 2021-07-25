СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве замглавы угрозыска в Ставрополе. Видео © Instagram / stavropol.sledcom.ru

Следственный комитет показал кадры допроса подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска отдела МВД Ставрополя Руслана Абовяна.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления", — сообщает ведомство.

В настоящее время сотрудники СК России проводят с задержанным следственные действия. Готовятся документы для ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.