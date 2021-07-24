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Подозреваемый в убийстве замглавы угрозыска на Ставрополье показал, куда выбросил пистолет

Вместе с подельником они следили за полицейским и выжидали подходящего момента для преступления.

24 июля, 18:58

Подозреваемый Ибрагим С. Фото © LIFE

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае Ибрагим С. показал место, куда выбросил пистолет, который, по данным Лайфа, является переделанным травматом. На первичном опросе он пояснил следователям, что вместе с сообщником они следили за Русланом Абовяном и выбирали подходящий момент.

После совершения злодеяния мужчины покинули место преступления на машине, а затем, бросив её, разделились и скрывались уже поодиночке. Второй подозреваемый Заурбек К., по неподтверждённой информации, может находиться в Железноводском районе Минеральных Вод, там засветился его телефон. Сейчас правоохранители проверяют эти данные.

Подозреваемый в убийстве ставропольского замглавы уголовного розыска задержан

Подозреваемый в убийстве ставропольского замглавы уголовного розыска задержан

Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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