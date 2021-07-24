Подозреваемый в убийстве замглавы угрозыска на Ставрополье показал, куда выбросил пистолет
Вместе с подельником они следили за полицейским и выжидали подходящего момента для преступления.
Подозреваемый Ибрагим С. Фото © LIFE
Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае Ибрагим С. показал место, куда выбросил пистолет, который, по данным Лайфа, является переделанным травматом. На первичном опросе он пояснил следователям, что вместе с сообщником они следили за Русланом Абовяном и выбирали подходящий момент.
После совершения злодеяния мужчины покинули место преступления на машине, а затем, бросив её, разделились и скрывались уже поодиночке. Второй подозреваемый Заурбек К., по неподтверждённой информации, может находиться в Железноводском районе Минеральных Вод, там засветился его телефон. Сейчас правоохранители проверяют эти данные.
Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье накануне вечером. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. На данный момент известно о подозреваемом Заурбеке К., у которого был подельник.
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