Подозреваемый в убийстве замглавы угрозыска на Ставрополье показал, куда выбросил пистолет

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставропольском крае Ибрагим С. показал место, куда выбросил пистолет, который, по данным Лайфа, является переделанным травматом. На первичном опросе он пояснил следователям, что вместе с сообщником они следили за Русланом Абовяном и выбирали подходящий момент.

После совершения злодеяния мужчины покинули место преступления на машине, а затем, бросив её, разделились и скрывались уже поодиночке. Второй подозреваемый Заурбек К., по неподтверждённой информации, может находиться в Железноводском районе Минеральных Вод, там засветился его телефон. Сейчас правоохранители проверяют эти данные.