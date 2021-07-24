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Насекомые и плесень: Пожилая пара из Курска превратила свою квартиру в жуткую помойку

Соседи жалуются на ужасный запах и антисанитарию, которые распространяются на весь подъезд.

24 июля, 18:53

Пенсионеры в Курске превратили квартиру в жуткую помойку. Видео © LIFE

Жители одной из многоэтажек в Курске устали жить с соседями-пенсионерами, превратившими квартиру в настоящую помойку. Пожилые люди тащат к себе домой всякий хлам со свалки, что лишь порождает появление живности, расползающейся в разные стороны.

Квартира вся заросла плесенью, а без респиратора в ней находиться не только невозможно, но и небезопасно. По словам соседки Марины Синяевой, это происходит уже два года, тараканы из квартиры-мусорки расползаются нереальным количеством, а управы на жильцов так найти и не удаётся.

"Приезжают судебные приставы, не помогают нам ни в чём, не хотят никак открывать их, вызывать. До этого была ситуация, рассказывали соседи, вызывали МЧС — они тут рыбу в ванной хранили с раками, это всё завоняло", — объяснила Синяева.

Миллионы со свалки: Вещи из СССР, найденные на помойке и проданные за тысячи долларов

Миллионы со свалки: Вещи из СССР, найденные на помойке и проданные за тысячи долларов

Однако сами хозяева проблемы в своих действиях не видят и просят не лезть в их "частную жизнь". Елена заявила, что у них "бывает беспорядок", однако они убираются в доме. Но впустить в квартиру журналистов она отказалась. Александр заметил, что в их жилище проникли незаконно и устроили там разгром. Женщина также добавила, что у них сейчас там "не очень всё хорошо", однако это не повод позорить их на всю страну.

"Что, я что ли у себя буду дверь выбивать и устраивать разгром, это абсурд. Это наша частная жизнь, почему надо лезть", — заявил он.

А ранее Лайф рассказывал, как в Сети появились фото из квартиры неадеквата из Казани — 44-летнего Айрата А., который ранее заперся от судебных приставов и угрожал взорвать гранату. Свою жилплощадь он практически превратил в помойку. На всех поверхностях, включая пол, вперемешку валялась одежда, остатки еды, грязная посуда, пустые бутылки и обёртки от продуктов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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