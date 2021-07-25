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Грузинка Нино Салуквадзе выступила на 9 Олимпиадах и установила рекорд

Первые игры для спортсменки прошли в 1988 году в Сеуле, где она стала победительницей.

25 июля, 01:51
<p>Нино Салуквадзе. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BtVzmJ9Apoh/?hl=pt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianshootingunion</a></p>

Нино Салуквадзе. Фото © Instagram / russianshootingunion

Грузинка Нино Салуквадзе стала первой женщиной в истории, которая выступила сразу на девяти Олимпиадах. 25 июля 52-летняя спортсменка приняла участие в квалификации в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на играх в Токио.

Впервые на Олимпиаде Салуквадзе выступила ещё в 1988 году в Сеуле в составе сборной СССР, где завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров. Также на её счету серебро сеульской Олимпиады и бронза Олимпиады-2008 в Пекине в стрельбе с 10 метров.

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Восемь раз выступали на Олимпийских играх Йозефа Идем, представлявшая Германию и Италию в гребле на байдарках и каноэ, и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).

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Ранее Лайф рассказывал, что тхэквондист Михаил Артамонов победил в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио и принёс сборной России вторую медаль.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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