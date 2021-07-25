Грузинка Нино Салуквадзе выступила на 9 Олимпиадах и установила рекорд

Грузинка Нино Салуквадзе стала первой женщиной в истории, которая выступила сразу на девяти Олимпиадах. 25 июля 52-летняя спортсменка приняла участие в квалификации в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на играх в Токио.

Впервые на Олимпиаде Салуквадзе выступила ещё в 1988 году в Сеуле в составе сборной СССР, где завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров. Также на её счету серебро сеульской Олимпиады и бронза Олимпиады-2008 в Пекине в стрельбе с 10 метров.

Восемь раз выступали на Олимпийских играх Йозефа Идем, представлявшая Германию и Италию в гребле на байдарках и каноэ, и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).