Грузинка Нино Салуквадзе выступила на 9 Олимпиадах и установила рекорд
Первые игры для спортсменки прошли в 1988 году в Сеуле, где она стала победительницей.
Нино Салуквадзе. Фото © Instagram / russianshootingunion
Грузинка Нино Салуквадзе стала первой женщиной в истории, которая выступила сразу на девяти Олимпиадах. 25 июля 52-летняя спортсменка приняла участие в квалификации в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на играх в Токио.
Впервые на Олимпиаде Салуквадзе выступила ещё в 1988 году в Сеуле в составе сборной СССР, где завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров. Также на её счету серебро сеульской Олимпиады и бронза Олимпиады-2008 в Пекине в стрельбе с 10 метров.
Восемь раз выступали на Олимпийских играх Йозефа Идем, представлявшая Германию и Италию в гребле на байдарках и каноэ, и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).
Ранее Лайф рассказывал, что тхэквондист Михаил Артамонов победил в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио и принёс сборной России вторую медаль.
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