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В МВД назвали число ДТП с электросамокатами с начала года

Жертвами таких аварий стали пять человек, почти 190 пострадали.

25 июля, 01:37
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России с января по июль 2021 года произошло 180 аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в результате погибло пять человек, почти 190 пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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"В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188", — приводит сообщение ТАСС.

Как отметили в ведомстве, Минтранс России ведёт разработку проекта постановления правительства, в котором будет определён статус электросамокатов и других подобных транспортных средств.

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Напомним, ранее в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде. Также Лайф сообщал, что в ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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