В МВД назвали число ДТП с электросамокатами с начала года

В России с января по июль 2021 года произошло 180 аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в результате погибло пять человек, почти 190 пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188", — приводит сообщение ТАСС.

Как отметили в ведомстве, Минтранс России ведёт разработку проекта постановления правительства, в котором будет определён статус электросамокатов и других подобных транспортных средств.