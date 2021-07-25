Финансовый эксперт перечислил законные способы увеличения пенсии

По прогнозу Пенсионного фонда России, размер пенсии на конец 2021 года составит в среднем 15 781 рубль. Как его увеличить, объяснил эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

"У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Также специалист призвал помнить, что в случае с обязательным пенсионным страхованием (ОПС) и страховыми пенсиями размер выплат зависит главным образом от страхового и нестрахового стажа и суммы пенсионных коэффициентов. Страховой стаж можно увеличить, если продолжать зарабатывать официальный доход, при этом получая пенсию, отметил Биезбардис.

Кроме того, его можно нарастить, если предоставить в ПФР документы от работодателя, подтверждающие ранее неучтённый срок работы. Это может быть трудовая книжка, договоры и другие значимые юридические бумаги либо не менее двух должным образом оформленных свидетельских показаний коллег.

Самозанятые могут повысить размер пенсии с помощью добровольной уплаты взносов в ПФР. Говоря об индексации пенсий работающим пенсионерам, Биезбардис выразил сожаление, что она прекращена, однако напомнил, что эти выплаты тем не менее подлежат ежегодному повышению с 1 августа в связи с получением такими гражданами дополнительных пенсионных коэффициентов, но не более трёх за год.