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Расплющил и подмял под себя: Лайф публикует фото с места смертельного ДТП с КамАЗом в Подмосковье

В результате столкновения "тойоты" с грузовиком погибло четыре человека.

25 июля, 00:30

В распоряжении Лайфа оказались фото с места страшного ДТП на подмосковной трассе, где КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем.

На кадрах видно, что грузовик буквально расплющил и подмял под себя легковушку. Напомним, в результате аварии погибло четыре человека.

  • Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Cтрашное ДТП с легковушкой и КамАЗом в Подмосковье. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Судя по надписи на прицепе, КамАЗ занимался перевозкой мусора.

Развороченный микроавтобус и тело на асфальте: Лайф публикует фото с места жуткого смертельного ДТП на Кубани

Развороченный микроавтобус и тело на асфальте: Лайф публикует фото с места жуткого смертельного ДТП на Кубани

Напомним, трагедия произошла около восьми вечера на 20-м километре автодороги Коломна – Сельниково вблизи деревни Нестерово. Автомобиль "Тойота" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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