Расплющил и подмял под себя: Лайф публикует фото с места смертельного ДТП с КамАЗом в Подмосковье
В результате столкновения "тойоты" с грузовиком погибло четыре человека.
В распоряжении Лайфа оказались фото с места страшного ДТП на подмосковной трассе, где КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем.
На кадрах видно, что грузовик буквально расплющил и подмял под себя легковушку. Напомним, в результате аварии погибло четыре человека.
Судя по надписи на прицепе, КамАЗ занимался перевозкой мусора.
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Напомним, трагедия произошла около восьми вечера на 20-м километре автодороги Коломна – Сельниково вблизи деревни Нестерово. Автомобиль "Тойота" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
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