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Трамп высмеял сына Байдена за подозрения России во взломе его ноутбука

Бывший американский лидер отметил, что демократы всегда винят РФ, но не Китай.

25 июля, 00:18
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял теорию о том, что российские спецслужбы якобы взломали компьютер Хантера Байдена — сына его преемника на посту главы Белого дома Джо Байдена.

"[Хантер] сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы замечали, что это никогда не бывает Китай? Потому что они (демократы. — Прим. Лайфа) обогащаются от Китая, не от России. Возмутительно!" — заявил Трамп на митинге в городе Финикс (штат Аризона).

Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Напомним, скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена разгорелся в октябре 2020 года — перед президентскими выборами в США. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что передал правоохранителям текстовые сообщения, а также интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на устройстве сына Байдена. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. А в апреле 2020 года он заявил о "русском следе" в этом деле.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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