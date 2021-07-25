Трамп высмеял сына Байдена за подозрения России во взломе его ноутбука

" [Хантер] сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы замечали, что это никогда не бывает Китай? Потому что они (демократы. — Прим. Лайфа) обогащаются от Китая, не от России. Возмутительно!" — заявил Трамп на митинге в городе Финикс (штат Аризона).

Напомним, скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена разгорелся в октябре 2020 года — перед президентскими выборами в США. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что передал правоохранителям текстовые сообщения, а также интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на устройстве сына Байдена. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. А в апреле 2020 года он заявил о "русском следе" в этом деле.