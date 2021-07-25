Эксперты оценили риск заражения вакцинированных гамма-штаммом коронавируса

Новый гамма-вариант коронавируса, также известный как бразильский, пока мало изучен, чтобы делать какие-то определённые выводы о его заразности среди вакцинированных. Об этом рассказали российские специалисты, комментируя данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний о том, что заразность новой мутации среди привитых достигает 60%, среди непривитых — 75%.

"Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее", — отметила в беседе с РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Специалист подчеркнула, что вакцинация позволит человеку либо полностью отразить атаку вируса, либо облегчить тяжесть течения болезни. Вместе с тем эксперт напомнила, что самые плохие характеристики на данный момент имеет штамм "дельта", а не "гамма".

"Новые штаммы появляются время от времени. Не то чтобы они неизбежны, но при высокой концентрации вируса это возможно", — добавил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

