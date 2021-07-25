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Звезда сериала "13 причин почему" Томми Дорфман объявил себя трансгендером

Актёр отметил, что ему уже поступило предложение о первой женской роли. Он может сняться в новом фильме Лины Данэм — режиссёра сериала "Девочки".

25 июля, 00:03
<p>Томми Дорфман. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRHREXPDY3X/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tommy.dorfman</a></p>

Томми Дорфман. Фото © Instagram / tommy.dorfman

Американский актёр Томми Дорфман, известный по сериалу "13 причин почему", совершил каминг-аут и объявил себя трансгендером. В интервью журналу Time 29-летний артист признался, что уже год как ощущает себя женщиной.

"Вот уже год я живу и идентифицирую себя как женщина. Транс-женщина", — заявил Дорфман и попросил обращаться к нему в женском роде.

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Томми отметил, что раньше ему не хватало смелости для каминг-аута, однако в последнее время многие начали обсуждать его тело, поэтому он решил прояснить ситуацию и показать, что "переход — это красиво". Имя при этом он менять не планирует. По словам Дорфмана, трансгендеры являются одними из самых бесправных людей в современном мире.

Актёр добавил, что ему уже поступило предложение о первой женской роли. Он может сняться в новом фильме Лины Данэм — режиссёра сериала "Девочки".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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