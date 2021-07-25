Звезда сериала "13 причин почему" Томми Дорфман объявил себя трансгендером

Американский актёр Томми Дорфман, известный по сериалу "13 причин почему", совершил каминг-аут и объявил себя трансгендером. В интервью журналу Time 29-летний артист признался, что уже год как ощущает себя женщиной.

"Вот уже год я живу и идентифицирую себя как женщина. Транс-женщина", — заявил Дорфман и попросил обращаться к нему в женском роде.

Томми отметил, что раньше ему не хватало смелости для каминг-аута, однако в последнее время многие начали обсуждать его тело, поэтому он решил прояснить ситуацию и показать, что "переход — это красиво". Имя при этом он менять не планирует. По словам Дорфмана, трансгендеры являются одними из самых бесправных людей в современном мире.

Актёр добавил, что ему уже поступило предложение о первой женской роли. Он может сняться в новом фильме Лины Данэм — режиссёра сериала "Девочки".