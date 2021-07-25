"Не может простить мне": Волочкова рассказала, почему ей завидует Собчак
По словам Анастасии, Ксения "от истерики пришла в ужас", узнав, что она занимается "сексом по четыре раза в день".
Ксения Собчак, Анастасия Волочкова. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / xenia_sobchak / volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что Ксения Собчак завидует её успеху в театральной карьере и личной жизни, поэтому унижала её во время интервью 2019 года.
По словам Волочковой, Собчак всегда мечтала стать балериной, но у неё не получилось, поэтому она обозлилась на добившуюся успеха артистку.
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"Это Ксения вечно выступала так нелепо, что за неё было стыдно. Очень низко, очень завистливо! Она не может простить, что я стала балериной (она тоже хотела очень), что вокруг меня всегда много мужчин, много цветов. Когда я танцевала в Мариинском театре и в Большом, всем семейством — она, мама, ещё был Анатолий Собчак жив — сидели в первых рядах партера и наблюдали", — вспоминала Волочкова в интервью телеканалу RTVI.
Балерина добавила, что во время съёмок интервью Собчак придиралась к её фигуре, особенно к груди, утверждая, что Анастасия прибегла к помощи пластического хирурга. Однако Волочкова ответила, что грудь увеличилась из-за гормонального сбоя. Балерина отметила, что Ксения сама комплексовала из-за своего тела во время съёмок в бане.
"Завернулась в полотенце, наверное, стыдно было показать свою фигуру. Там же без слёз не взглянешь! А я что? В мини-купальничке фигак — на шпагат!" — прокомментировала артистка.
По словам Волочковой, Собчак могут задевать и её успехи в личной жизни. Так, Анастасия рассказала, что занимается "сексом по четыре раза в день", а Собчак, услышав это, "от истерики пришла в ужас".
Ранее Волочкова ответила Собчак на слова об экстрасенсорных способностях, а также назвала личную жизнь самой Ксении хайпом.
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