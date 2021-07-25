Джей Ло подтвердила новые отношения c Беном Аффлеком, показав фото страстного поцелуя

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фото страстного поцелуя со своим бывшим бойфрендом Беном Аффлеком и подтвердила многочисленные слухи о возобновлении отношений с ним.

Фото © Instagram / jlo

Стоит отметить, что этот снимок стал первым совместным фото пары в "Инстаграме", так как, когда они встречались в начале 2000-х, этой соцсети ещё не существовало.

Отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, селебрити украшали все таблоиды и красные дорожки. Свадьба артистов была запланирована на 14 сентября 2003 года, однако торжество отменили днём раньше. И сейчас спустя 18 лет пара решила возобновить отношения.