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Джей Ло подтвердила новые отношения c Беном Аффлеком, показав фото страстного поцелуя

В первый раз пара начала встречаться в начале 2000-х. Звёзды даже назначили дату свадьбы, однако отменили её за день до церемонии.

24 июля, 21:56
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CRuRLW1p1Co/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> jlo</a></p>

Фото © Instagram / jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фото страстного поцелуя со своим бывшим бойфрендом Беном Аффлеком и подтвердила многочисленные слухи о возобновлении отношений с ним.

Фото © Instagram / jlo

Фото © Instagram / jlo

Стоит отметить, что этот снимок стал первым совместным фото пары в "Инстаграме", так как, когда они встречались в начале 2000-х, этой соцсети ещё не существовало.

Отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, селебрити украшали все таблоиды и красные дорожки. Свадьба артистов была запланирована на 14 сентября 2003 года, однако торжество отменили днём раньше. И сейчас спустя 18 лет пара решила возобновить отношения.

"Ну наконец-то!": Джей Ло и Бен Аффлек застигнуты папарацци за поцелуем

"Ну наконец-то!": Джей Ло и Бен Аффлек застигнуты папарацци за поцелуем

Напомним, в 2020 году Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом за несколько месяцев до свадьбы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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