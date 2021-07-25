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"Один из пяти титанов": Названа причина смерти продюсера "Ласкового мая" Алексея Мускатина

Его коллега Андрей Разин отметил большой вклад, который Мускатин внёс в продвижение группы.

24 июля, 21:25
<p>Алексей Мускатин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/muscatin?z=photo11469093_456240607/photos11469093" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Мускатин</a></p>

Алексей Мускатин. Фото © VK / Алексей Мускатин

Причиной смерти продюсера музыкальных групп "Ласковый май" и "Руки вверх" Алексея Мускатина стала лейкемия. Об этом рассказал коллега умершего Андрей Разин.

По его словам, незадолго до смерти Мускатин готовился к операции. Разин созванивался с ним и подбадривал.

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Скончался продюсер "Ласкового мая" Алексей Мускатин

"Лёша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали, — лейкемия. Но Наташа живая..." отметил Разин в беседе с Пятым каналом.

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Он подчеркнул, что Мускатин внёс большой вклад в продвижение "Ласкового мая", и назвал его одним из пяти титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. Разин добавил, что о многих артистах публика узнала именно благодаря Мускатину. Продюсер сотрудничал с такими группами, как "Руки вверх", "Кар-мэн", "Машина времени", "Мираж", "Револьверс", "Диамант", а также с Сергеем Чумаковым, Сергеем Челобановым, Ириной Салтыковой и другими артистами.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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