Причиной смерти продюсера музыкальных групп "Ласковый май" и "Руки вверх" Алексея Мускатина стала лейкемия. Об этом рассказал коллега умершего Андрей Разин.

По его словам, незадолго до смерти Мускатин готовился к операции. Разин созванивался с ним и подбадривал.

"Лёша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали, — лейкемия. Но Наташа живая..." — отметил Разин в беседе с Пятым каналом.

Он подчеркнул, что Мускатин внёс большой вклад в продвижение "Ласкового мая", и назвал его одним из пяти титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. Разин добавил, что о многих артистах публика узнала именно благодаря Мускатину. Продюсер сотрудничал с такими группами, как "Руки вверх", "Кар-мэн", "Машина времени", "Мираж", "Револьверс", "Диамант", а также с Сергеем Чумаковым, Сергеем Челобановым, Ириной Салтыковой и другими артистами.