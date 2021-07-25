Двое турецких военных погибли при атаке на бронеавтомобиль в Сирии

В Сирии двое турецких военных погибли и ещё двое получили ранения при нападении на бронированный автомобиль вооружённых сил республики. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Двое наших солдат погибли, ещё двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции "Щит Евфрата", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что нанесли ответные удары по "террористам, атаковавшим броневик". По данным СМИ, инцидент произошёл в районе города Эль-Баб (провинция Алеппо). Утверждается, что за нападением стояли члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны". Обе эти организации признаны в Турции террористическими.

Ранее в середине марта Турция обвинила Сирию в ракетном ударе по нефтяной базе на севере Алеппо. Атаки пришлись на территорию, находящуюся в зоне операции турецкой армии "Щит Евфрата". После этого появилась информация о переброске турецкой военной техники в Сирию. Российские военные выразили обеспокоенность по этому поводу.

Операция "Щит Евфрата" проводилась Турцией в Сирии с августа 2016 года по март 2017 года. Как заявил президент страны Реджеп Эрдоган, она была направлена против ИГИЛ* и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции". В ноябре 2016 года Эрдоган заявил, что Анкара начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению Башара Асада.