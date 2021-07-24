НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отстыковку модуля "Пирс" от МКС в третий раз перенесли на сутки

Теперь она назначена на понедельник, 26 июля. После этого модуль затопят.

24 июля, 20:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отстыковку модуля "Пирс" от Международной космической станции в третий раз перенесли на сутки. Об этом специалист Центра управления полётами в Хьюстоне сообщил командиру МКС Акихико Хосиде.

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

"Расстыковка "Прогресса" с "Пирсом" теперь сдвинута на утро понедельника", — сказал специалист во время переговоров, транслировавшихся на сайте NASA.

Рогозин сообщил о выходе модуля "Наука" на расчётную орбиту

Рогозин сообщил о выходе модуля "Наука" на расчётную орбиту

Отстыковка космического грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" переносилась уже дважды — сначала с 23 на 24 июля, а затем на 25 июля. Его место на МКС займёт новый модуль "Наука", который был запущен к станции 21 июля. "Пирс", который был пристыкован к МКС в 2001 году, затопят.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1