Отстыковку модуля "Пирс" от МКС в третий раз перенесли на сутки

Отстыковку модуля "Пирс" от Международной космической станции в третий раз перенесли на сутки. Об этом специалист Центра управления полётами в Хьюстоне сообщил командиру МКС Акихико Хосиде.

"Расстыковка "Прогресса" с "Пирсом" теперь сдвинута на утро понедельника", — сказал специалист во время переговоров, транслировавшихся на сайте NASA.

Отстыковка космического грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" переносилась уже дважды — сначала с 23 на 24 июля, а затем на 25 июля. Его место на МКС займёт новый модуль "Наука", который был запущен к станции 21 июля. "Пирс", который был пристыкован к МКС в 2001 году, затопят.