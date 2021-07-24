На Урале 9-летнего мальчика убило током на крыльце магазина за сутки до дня рождения
Мать в это время находилась в магазине, ребёнок вышел на улицу, так как ему стало жарко.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
В Нижнем Тагиле, Свердловская область, девятилетний мальчик погиб от удара током, когда задел внешний блок кондиционера на стене магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Предварительно, со слов свидетелей, ребёнок рукой задел антивандальную решётку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось", — говорится в сообщении.
Как уточняется, мама мальчика в это время находилась в магазине, сын вышел на улицу, так как ему стало жарко. 25 июля несовершеннолетнему исполнилось бы десять лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее в Казани прыгнувшего в бассейн мужчину убило током. Ему попыталась помочь супруга. Схватившись за металлические поручни, женщина тоже получила удар.
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