НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Урале 9-летнего мальчика убило током на крыльце магазина за сутки до дня рождения

Мать в это время находилась в магазине, ребёнок вышел на улицу, так как ему стало жарко.

24 июля, 20:42

Фото © ТАСС / Роман Пименов

В Нижнем Тагиле, Свердловская область, девятилетний мальчик погиб от удара током, когда задел внешний блок кондиционера на стене магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно, со слов свидетелей, ребёнок рукой задел антивандальную решётку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось", говорится в сообщении.

В Башкирии мальчик залез в трансформатор во время игры в футбол и лишился рук

В Башкирии мальчик залез в трансформатор во время игры в футбол и лишился рук

Как уточняется, мама мальчика в это время находилась в магазине, сын вышел на улицу, так как ему стало жарко. 25 июля несовершеннолетнему исполнилось бы десять лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Подмосковье искупавшегося в бочке подростка убило током

В Подмосковье искупавшегося в бочке подростка убило током

Ранее в Казани прыгнувшего в бассейн мужчину убило током. Ему попыталась помочь супруга. Схватившись за металлические поручни, женщина тоже получила удар.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1