На Урале 9-летнего мальчика убило током на крыльце магазина за сутки до дня рождения

В Нижнем Тагиле, Свердловская область, девятилетний мальчик погиб от удара током, когда задел внешний блок кондиционера на стене магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно, со слов свидетелей, ребёнок рукой задел антивандальную решётку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

Как уточняется, мама мальчика в это время находилась в магазине, сын вышел на улицу, так как ему стало жарко. 25 июля несовершеннолетнему исполнилось бы десять лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".