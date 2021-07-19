В Казани прыгнувшего в бассейн мужчину убило током

В Казани смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа получил 37-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 18 июля. Его супруга, тщетно пытавшаяся спасти мужа, оказалась в реанимации, сообщает региональное управление СК РФ.

Как уточняется, несколько семей сняли на выходные коттедж в посёлке Салмачи. Во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн и погиб на месте от удара током. Его жена, пытаясь помочь супругу, схватилась за металлические поручни и тоже получила удар. Подруга женщины бросилась к ней и "почувствовала воздействие электричества". В настоящее время жена погибшего находится в реанимации.

Стало известно, что причиной утечки тока стала неисправность в подсветке бассейна. Выясняются обстоятельства произошедшего, и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть".