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В Казани прыгнувшего в бассейн мужчину убило током

Ему попыталась помочь супруга. Схватившись за металлические поручни, женщина тоже получила удар. Сейчас она находится в реанимации.

19 июля, 12:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Казани смертельный удар током в бассейне арендованного коттеджа получил 37-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 18 июля. Его супруга, тщетно пытавшаяся спасти мужа, оказалась в реанимации, сообщает региональное управление СК РФ.

Как уточняется, несколько семей сняли на выходные коттедж в посёлке Салмачи. Во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн и погиб на месте от удара током. Его жена, пытаясь помочь супругу, схватилась за металлические поручни и тоже получила удар. Подруга женщины бросилась к ней и "почувствовала воздействие электричества". В настоящее время жена погибшего находится в реанимации.

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В Подмосковье искупавшегося в бочке подростка убило током

Стало известно, что причиной утечки тока стала неисправность в подсветке бассейна. Выясняются обстоятельства произошедшего, и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть".

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Девушка решила сделать красивый снимок в фонтане и погибла от удара током

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве газа у гостиницы в Геленджике увеличилось до двух. Один из госпитализированных пострадавших скончался в больнице, ещё четверо до сих пор находятся в стационаре. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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