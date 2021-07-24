Президенту США Джо Байдену следует объявить импичмент из-за сделки по "Северному потоку – 2". Об этом заявил обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.

Журналист напомнил, что в 2019 году демократы запустили процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента. Причиной тому стало мнение Демократической партии, что республиканец давил на президента Украины Владимира Зеленского из-за расследования коррупционного скандала с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.

"Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", — отметил Тиссен.

Обозреватель считает, что Байден оказывает давление на Зеленского, чтобы тот дал согласие на сделку, невыгодную для Киева. Тиссен добавил, что после запуска газопровода Россия сможет поставлять газ в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины.

По мнению журналиста, Трамп вёл себя гораздо жёстче, чем Байден, который после прихода в Белый дом одобрил продление срока действия договора СНВ-III, приостановил оказание военной помощи Украине и пошёл на сделку по "Северному потоку – 2", увеличивающую влияние России в регионе, подчеркнул Тиссен. Вместе с тем он полагает, что до импичмента дело не дойдёт. Однако, несмотря на это, обозреватель назвал требование Байдена в отношении Киева позорным поступком.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что для реализации проекта нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Вместе с тем СМИ сообщили, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале издания Politico говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.