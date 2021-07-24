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Экспериментальный самолёт Як-40 с электродвигателем совершил первый полёт на МАКС-2021

Мощность устройства, разработанного компанией "Суперокс" в рамках контракта с Фондом перспективных исследований, составляет 500 кВт.

24 июля, 19:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский самолёт-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащённый первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем, совершил на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) свой первый полёт в рамках испытаний.

"На МАКС-2021 состоялся демонстрационный полёт самолёта Як-40, оснащённого гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Фонда перспективных исследований.

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Отмечается, что во время полёта самолёт включил электрическую силовую установку.

Наземный этап испытаний судна начался в Новосибирске в феврале. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт разработала компания "Суперокс" в рамках контракта с Фондом перспективных исследований.

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МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили, что заключили на мероприятии 13 контрактов общей стоимостью более одного миллиарда евро.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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