Экспериментальный самолёт Як-40 с электродвигателем совершил первый полёт на МАКС-2021

Российский самолёт-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащённый первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем, совершил на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) свой первый полёт в рамках испытаний.

"На МАКС-2021 состоялся демонстрационный полёт самолёта Як-40, оснащённого гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Фонда перспективных исследований.

Отмечается, что во время полёта самолёт включил электрическую силовую установку.

Наземный этап испытаний судна начался в Новосибирске в феврале. Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт разработала компания "Суперокс" в рамках контракта с Фондом перспективных исследований.