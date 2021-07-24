"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории

Московский "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" в матче первого тура чемпионата России по футболу. Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Единственный гол в матче, который стал дебютным в РПЛ для нового главного тренера "Спартака" Руя Витории, был забит на 49-й минуте. Отличился защитник "Рубина" Илья Самошников.

🔥 Самошников сел на мотороллер – уехал вообще от всего «Спартака» – и каааааак забил голешник!



Рикошет был. Но это уже детали. pic.twitter.com/Knw16wigeE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021

На прошлой неделе "Спартак" и "Рубин" встречались в Москве в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Тогда красно-белые разгромили соперника со счётом 4:0. По голу забили Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.