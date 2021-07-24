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"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории

В составе команды Леонида Слуцкого автором единственного гола в самом начале второго тайма стал защитник Илья Самошников.

24 июля, 19:09
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" в матче первого тура чемпионата России по футболу. Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Единственный гол в матче, который стал дебютным в РПЛ для нового главного тренера "Спартака" Руя Витории, был забит на 49-й минуте. Отличился защитник "Рубина" Илья Самошников.

Также в рамках первого тура чемпионата России московское "Динамо" на выезде победило "Ростов" (2:0), "Химки" дома уступили петербургскому "Зениту" (1:3), а столичный "Локомотив" на своём поле выиграл у тульского "Арсенала" (3:1).

На прошлой неделе "Спартак" и "Рубин" встречались в Москве в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Тогда красно-белые разгромили соперника со счётом 4:0. По голу забили Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.

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Премьер-лига. 1-й тур

"Рубин" — "Спартак" — 1:0

Гол: Самошников 49' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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