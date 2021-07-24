"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче РПЛ под руководством Витории
В составе команды Леонида Слуцкого автором единственного гола в самом начале второго тайма стал защитник Илья Самошников.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" в матче первого тура чемпионата России по футболу. Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
Единственный гол в матче, который стал дебютным в РПЛ для нового главного тренера "Спартака" Руя Витории, был забит на 49-й минуте. Отличился защитник "Рубина" Илья Самошников.
🔥 Самошников сел на мотороллер – уехал вообще от всего «Спартака» – и каааааак забил голешник!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021
Рикошет был. Но это уже детали. pic.twitter.com/Knw16wigeE
Также в рамках первого тура чемпионата России московское "Динамо" на выезде победило "Ростов" (2:0), "Химки" дома уступили петербургскому "Зениту" (1:3), а столичный "Локомотив" на своём поле выиграл у тульского "Арсенала" (3:1).
На прошлой неделе "Спартак" и "Рубин" встречались в Москве в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Тогда красно-белые разгромили соперника со счётом 4:0. По голу забили Виктор Мозес, Александр Соболев, Роман Зобнин и Георгий Джикия.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 1-й тур
"Рубин" — "Спартак" — 1:0
Гол: Самошников 49' (1:0)
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