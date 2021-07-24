"Локомотив" в большинстве дожал "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Дубль в составе железнодорожников оформил нападающий Рифат Жемалетдинов.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" в домашнем матче первого тура чемпионата России по футболу победил тульский "Арсенал". Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Гости вышли вперёд в середине первого тайма после точного удара Сергея Ткачёва. В концовке "Локомотив" забил три мяча подряд. Дубль оформил Рифат Жемалетдинов. Автором ещё одного гола стал Фёдор Смолов.
С 79-й минуты "Арсенал" играл в меньшинстве. Из-за двух жёлтых карточек поле покинул защитник тульского клуба Артём Сокол.
Также в рамках первого тура РПЛ московское "Динамо" на выезде победило "Ростов" (2:0), "Химки" дома уступили петербургскому "Зениту" (1:3), а столичный "Спартак" в гостях проиграл казанскому "Рубину (0:1).
За неделю до старта чемпионата России "Локомотив" провёл матч за Суперкубок страны с "Зенитом". Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась крупной победой петербургского клуба со счётом 3:0.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 1-й тур
"Локомотив" — "Арсенал" — 3:1
Голы: Ткачёв 22' (0:1), Жемалетдинов 80' (1:1), Жемалетдинов 86' (2:1), Смолов 89' (3:1)
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