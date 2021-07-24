"Локомотив" в большинстве дожал "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" в домашнем матче первого тура чемпионата России по футболу победил тульский "Арсенал". Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд в середине первого тайма после точного удара Сергея Ткачёва. В концовке "Локомотив" забил три мяча подряд. Дубль оформил Рифат Жемалетдинов. Автором ещё одного гола стал Фёдор Смолов.

С 79-й минуты "Арсенал" играл в меньшинстве. Из-за двух жёлтых карточек поле покинул защитник тульского клуба Артём Сокол.

За неделю до старта чемпионата России "Локомотив" провёл матч за Суперкубок страны с "Зенитом". Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась крупной победой петербургского клуба со счётом 3:0.