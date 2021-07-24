НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фанаты "Спартака" растянули баннер в поддержку певицы МакSим во время матча с "Рубином"

Кроме того, болельщики исполнили песню артистки "Знаешь ли ты", которая является их неофициальным гимном.

24 июля, 19:29
<p>Фото © T.me / <a href="https://t.me/spartak_sg/3898" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spartak_sg</a></p>

Фото © T.me / spartak_sg

Фанаты "Спартака" во время выездного матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани против "Рубина" растянули на трибуне баннер в поддержку певицы Максим (Марина Максимова), по-прежнему находящейся в больнице. Эта информация появилась в соцсетях болельщиков.

"Максим, живи! Сектор, заряжай! "Спартак", побеждай!" — говорится в подписи к фото.

Менеджер МакSим заявила об улучшении состояния певицы

Менеджер МакSим заявила об улучшении состояния певицы

Кроме того, на стадионе фанаты исполнили песню Максим "Знаешь ли ты", которая является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.

Стоит отметить, что сам матч завершился победой "Рубина" со счётом 1:0. Это была первая официальная игра "Спартака" под руководством нового тренера Руя Витории.

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.

Ранее помощница Максим объяснила, почему больная певица вышла на сцену в Казани.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1