Фанаты "Спартака" растянули баннер в поддержку певицы МакSим во время матча с "Рубином"
Кроме того, болельщики исполнили песню артистки "Знаешь ли ты", которая является их неофициальным гимном.
Фото © T.me / spartak_sg
Фанаты "Спартака" во время выездного матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани против "Рубина" растянули на трибуне баннер в поддержку певицы Максим (Марина Максимова), по-прежнему находящейся в больнице. Эта информация появилась в соцсетях болельщиков.
"Максим, живи! Сектор, заряжай! "Спартак", побеждай!" — говорится в подписи к фото.
Кроме того, на стадионе фанаты исполнили песню Максим "Знаешь ли ты", которая является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.
Стоит отметить, что сам матч завершился победой "Рубина" со счётом 1:0. Это была первая официальная игра "Спартака" под руководством нового тренера Руя Витории.
Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.
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