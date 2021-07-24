Фанаты "Спартака" растянули баннер в поддержку певицы МакSим во время матча с "Рубином"

Фанаты "Спартака" во время выездного матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани против "Рубина" растянули на трибуне баннер в поддержку певицы Максим (Марина Максимова), по-прежнему находящейся в больнице. Эта информация появилась в соцсетях болельщиков.

"Максим, живи! Сектор, заряжай! "Спартак", побеждай!" — говорится в подписи к фото.

Кроме того, на стадионе фанаты исполнили песню Максим "Знаешь ли ты", которая является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.