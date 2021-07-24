СМИ: Нидерланды хотят выслать россиян, предоставивших информацию по делу MH17

Власти Нидерландов могут выслать из страны российскую пару, которая сообщила им важную информацию о крушении "боинга" в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает газета De Volkskrant.

Отмечается, что Елена и Игорь (имена изменены) узнали сведения о крушении рейса MH17 случайно. В 2016 году они решили переехать в Нидерланды.

"И хотя Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения рейса MH17, восприняла информацию со всей серьёзностью, миграционная служба считает их историю неправдоподобной", — отмечает издание.

По данным СМИ, основной причиной желания властей Нидерландов экстрадировать россиян является то, что они предоставили информацию о крушении "боинга" только в 2018 году, хотя перебрались в страну двумя годами ранее и сразу запросили убежище. Миграционная служба и суд считают поведение Елены и Игоря нелогичным и заслуживающим порицания.

Настоящие имена россиян не называются. Также неизвестно, какую именно информацию они предоставили следователям.