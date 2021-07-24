СМИ: Нидерланды хотят выслать россиян, предоставивших информацию по делу MH17
Настоящие имена пары не называются. Также неизвестно, какие именно данные они предоставили следователям.
Фото © ТАСС / AP
Власти Нидерландов могут выслать из страны российскую пару, которая сообщила им важную информацию о крушении "боинга" в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает газета De Volkskrant.
Отмечается, что Елена и Игорь (имена изменены) узнали сведения о крушении рейса MH17 случайно. В 2016 году они решили переехать в Нидерланды.
"И хотя Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения рейса MH17, восприняла информацию со всей серьёзностью, миграционная служба считает их историю неправдоподобной", — отмечает издание.
Следствие по делу MH17 отклонило показания свидетелей о пуске ракеты из зоны ВСУ перед крушением "боинга"
По данным СМИ, основной причиной желания властей Нидерландов экстрадировать россиян является то, что они предоставили информацию о крушении "боинга" только в 2018 году, хотя перебрались в страну двумя годами ранее и сразу запросили убежище. Миграционная служба и суд считают поведение Елены и Игоря нелогичным и заслуживающим порицания.
Настоящие имена россиян не называются. Также неизвестно, какую именно информацию они предоставили следователям.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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