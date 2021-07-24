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Япония выдвинула претензии к России из-за Антарктиды

Там считают незаконной станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд.

24 июля, 20:14

Фото © Pixabay

Япония выдвинула новые территориальные претензии в адрес России. Они касаются Западной Антарктиды. Об этом говорится в докладе государственного агентства Японии "Национальный институт полярных исследований" (NIPR).

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В документе отмечается, что японская антарктическая экспедиция побывала в западной части континента в 1911–1912 годах. По этой причине в Токио станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд считают незаконной, несмотря на то что русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта в 1820 году. К тому же в 1959 году состоялась конференция по Антарктиде с участием 14 стран, в том числе Японии. В итоге был подписан договор о полной демилитаризации Антарктиды.

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Напомним, также Япония высказывает претензии к России по поводу Южных Курильских островов. Токио оспаривает принадлежность территорий в течение последних десятилетий — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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