Япония выдвинула претензии к России из-за Антарктиды

В документе отмечается, что японская антарктическая экспедиция побывала в западной части континента в 1911–1912 годах. По этой причине в Токио станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд считают незаконной, несмотря на то что русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта в 1820 году. К тому же в 1959 году состоялась конференция по Антарктиде с участием 14 стран, в том числе Японии. В итоге был подписан договор о полной демилитаризации Антарктиды.