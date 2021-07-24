Япония выдвинула претензии к России из-за Антарктиды
Там считают незаконной станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд.
Фото © Pixabay
Япония выдвинула новые территориальные претензии в адрес России. Они касаются Западной Антарктиды. Об этом говорится в докладе государственного агентства Японии "Национальный институт полярных исследований" (NIPR).
В документе отмечается, что японская антарктическая экспедиция побывала в западной части континента в 1911–1912 годах. По этой причине в Токио станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд считают незаконной, несмотря на то что русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта в 1820 году. К тому же в 1959 году состоялась конференция по Антарктиде с участием 14 стран, в том числе Японии. В итоге был подписан договор о полной демилитаризации Антарктиды.
Напомним, также Япония высказывает претензии к России по поводу Южных Курильских островов. Токио оспаривает принадлежность территорий в течение последних десятилетий — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
Лента новостей
"Позорный поступок": В США предложили объявить Байдену импичмент из-за сделки по "Северному потоку – 2"
сегодня в 20:04
Экспериментальный самолёт Як-40 с электродвигателем совершил первый полёт на МАКС-2021
сегодня в 19:45
Фанаты "Спартака" растянули баннер в поддержку певицы МакSим во время матча с "Рубином"
сегодня в 19:29
Комментариев: 0