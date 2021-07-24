Минсельхоз Белоруссии может перенаправить экспорт в Россию и КНР в случае санкций

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии готово направить экспорт агропродукции на рынки России и Китая, если ЕС ужесточит санкции против республики. Об этом заявил глава ведомства Иван Крупко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Крупко пояснил, что в настоящее время Минск получает от реализации продуктов питания в Европе 385 миллионов долларов в год, на Украине — 195 миллионов долларов. В случае ужесточения санкционного давления, претензий к предприятиям и ограничения рынков Минск "безболезненно перейдёт" на другие.

"Основной, конечно, у нас партнёр — это Российская Федерация. И сейчас уклон делается на Китайскую Народную Республику", — сказал министр.

Глава Минсельхоза добавил, что, несмотря на санкции против Белоруссии, в настоящее время страна торгует в тех же пропорциях на внешних рынках. 84% объёмов продуктов питания уходит в страны СНГ. Из них 73% — это РФ, 16% — третьи страны.