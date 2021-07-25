В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В городе Дзержинске Нижегородской области автомобиль врезался в стелу на Северном круговом шоссе и загорелся, водитель погиб на месте. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии.

По словам очевидцев, автомобиль Ford Scorpio двигался по трассе со скоростью примерно 120 км/ч, в результате чего около полуночи врезался в стелу. После удара машина перевернулась и загорелась. Очевидцы попытались потушить огонь и вытащить водителя из горящего авто, однако достать так и не смогли. 27-летний мужчина сгорел заживо в охваченном пламенем автомобиле.