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В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо

По словам очевидцев, автомобиль двигался по трассе со скоростью примерно 120 км/ч.

24 июля, 23:48

В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В городе Дзержинске Нижегородской области автомобиль врезался в стелу на Северном круговом шоссе и загорелся, водитель погиб на месте. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии.

  • В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • В Нижегородской области водитель сгорел заживо после ДТП. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    В Нижегородской области водитель сгорел заживо после ДТП. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Нижегородской области водитель врезался в стелу и сгорел заживо. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По словам очевидцев, автомобиль Ford Scorpio двигался по трассе со скоростью примерно 120 км/ч, в результате чего около полуночи врезался в стелу. После удара машина перевернулась и загорелась. Очевидцы попытались потушить огонь и вытащить водителя из горящего авто, однако достать так и не смогли. 27-летний мужчина сгорел заживо в охваченном пламенем автомобиле.

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Как уточняется, огонь удалось потушить прибывшим на место пожарным.

Ранее четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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