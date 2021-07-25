Мощные ливни привели к новому потопу в Бельгии. Видео © Соцсети

В Бельгии из-за сильных ливней началось новое наводнение, удар стихии пришёлся на юг страны — регион Валлония и его столицу Намюр. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Подтоплены оказались несколько населённых пунктов. Наибольший урон нанесён городу Динан и ряду кварталов Намюра. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что бурные потоки воды уносят автомобили. Однако о жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Бургомистр Динана Аксель Тиксон на пресс-конференции рассказал, что на город после ливней с грозами обрушился грязевой поток с гор. Он снёс десятки автомобилей, дорожных знаков, ограждений и зелёных насаждений. Подъём уровня воды в реке Мёз привёл к подтоплению некоторых районов, уровень воды там достигает 30 сантиметров.

Похожая ситуация складывается и в других населённых пунктах в районе Арденн. Ситуацию осложняет то, что в результате наводнения, которое обрушилось на Бельгию в середине июля и стало сильнейшим за последние 100 лет, многие реки остаются засорены и запружены из-за упавших деревьев. Кроме того, повреждены ливнёвки и канализационные системы, которые сейчас не могут справиться с новым потоком воды.

Синоптики прогнозируют, что 25 июля ливни продолжатся, поэтому возможно ухудшение ситуации. Однако интенсивность осадков несравнима с той, что была на прошлой неделе.