Друг Макгрегора Лобов проиграл украинцу в бою на голых кулаках и объявил об уходе из спорта

Бывший ирландский боец UFC Артём Лобов, который известен своей дружбой со знаменитым Конором Макгрегором, проиграл в бою на голых кулаках украинскому профессиональному боксёру Денису Беринчику.

Поединок состоялся в Киеве в рамках промоушена "Махач". Из-за пропущенных ударов Лобов не смог выйти на пятый раунд, ему было присуждено поражение техническим нокаутом.

"Перед боем пришлось сгонять много веса, хотя что тут уже говорить об этом? Наверное, пришло время завязывать мне с боями", — сказал 34-летний Лобов после боя.