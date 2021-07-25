Друг Макгрегора Лобов проиграл украинцу в бою на голых кулаках и объявил об уходе из спорта
Поединок состоялся в Киеве в рамках промоушена "Махач". Из-за пропущенных ударов Лобов не смог выйти на пятый раунд, ему было присуждено поражение техническим нокаутом.
Артём Лобов. Фото © Instagram / rushammer
Бывший ирландский боец UFC Артём Лобов, который известен своей дружбой со знаменитым Конором Макгрегором, проиграл в бою на голых кулаках украинскому профессиональному боксёру Денису Беринчику.
Поединок состоялся в Киеве в рамках промоушена "Махач". Из-за пропущенных ударов Лобов не смог выйти на пятый раунд, ему было присуждено поражение техническим нокаутом.
"Перед боем пришлось сгонять много веса, хотя что тут уже говорить об этом? Наверное, пришло время завязывать мне с боями", — сказал 34-летний Лобов после боя.
А ранее проиграл и сам Конор Макгрегор. На турнире UFC в Лас-Вегасе он уступил американцу Дастину Пуарье после того, как сломал ногу в первом раунде. Впоследствии ирландец заявил, что получил травму ещё до боя.
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