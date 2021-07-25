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Друг Макгрегора Лобов проиграл украинцу в бою на голых кулаках и объявил об уходе из спорта

Поединок состоялся в Киеве в рамках промоушена "Махач". Из-за пропущенных ударов Лобов не смог выйти на пятый раунд, ему было присуждено поражение техническим нокаутом.

24 июля, 22:20
<p>Артём Лобов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRo3XJjlUDj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rushammer</a></p>

Артём Лобов. Фото © Instagram / rushammer

Бывший ирландский боец UFC Артём Лобов, который известен своей дружбой со знаменитым Конором Макгрегором, проиграл в бою на голых кулаках украинскому профессиональному боксёру Денису Беринчику.

Поединок состоялся в Киеве в рамках промоушена "Махач". Из-за пропущенных ударов Лобов не смог выйти на пятый раунд, ему было присуждено поражение техническим нокаутом.

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"Перед боем пришлось сгонять много веса, хотя что тут уже говорить об этом? Наверное, пришло время завязывать мне с боями", — сказал 34-летний Лобов после боя.

А ранее проиграл и сам Конор Макгрегор. На турнире UFC в Лас-Вегасе он уступил американцу Дастину Пуарье после того, как сломал ногу в первом раунде. Впоследствии ирландец заявил, что получил травму ещё до боя.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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