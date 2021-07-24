Забитые стоки: Почему Сочи десятилетиями страдает от наводнений Сочи опять затопило. Как выяснил Лайф, кроме ливнёвок, которые строили не под тот климат, местные коммунальщики безалаберно содержат канализацию и стоки, ведут дела с нарушениями. Кто за это ответит? 24 июля, 15:06 Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Минувшей ночью улицы Сочи вновь превратились в грязные бурные реки. Перемещаться по ним можно было только вплавь. Мощными потоками уносило припаркованные автомобили и деревья. Виной всему стала вышедшая из берегов река Мацеста, её воды размыли дороги и затопили подвалы домов, пострадали также квартиры на первом этаже. Как и две недели назад, в Сочи снова пострадали люди. Мужчина погиб при падении автомобиля в реку Мацесту, он попытался выбраться, но не сумел. Его тело нашли сегодня утром. Поиски ещё троих пассажиров продолжаются, шансы на их спасение невелики.

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36-летний мэр Сочи Алексей Копайгородский отрапортовал, что штормовое предупреждение будет действовать в регионе до понедельника, 26 июля, и что для устранения последствий разлива рек власти мобилизовали все возможные силы и средства.

Однако администрация курорта пока ничего не говорит о том, как она в принципе собирается решить вопрос с затоплениями. Ситуация последних лет пока показывает, что Сочи попросту беззащитен перед наводнениями.

Проект с ошибкой

Экологи рассказали Лайфу, что водоотвод на курорте должны были проектировать под актуальный субтропический климат, но в Сочи параметры ливневых стоков таковы, что их можно использовать только в умеренном климате. В итоге их пропускная способность просто не справляется с обильными осадками, нередкими для субтропиков.

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Ещё когда в Сочи шло строительство объектов для Олимпиады, очередной потоп захватил четыре тысячи домов, принеся убытки на 750 миллионов. Местные блогеры и экологи тогда писали, что глубина ливневой канализации в городе на несколько десятков сантиметров меньше, чем предусмотрено для местного климата. Из-за этого затапливало подземные переходы и целые участки трасс.

Инженерную защиту Имеретинской долины перед Олимпиадой начали делать в 2010 году. Сначала осушали болота и создавали дренажные системы, а затем строили ливневую канализацию. Заказчиком проектирования и строительства объектов выступила госкорпорация "Олимпстрой". Все работы были разбиты по частям на госконтракты, подряды по которым выигрывали различные компании.

У силовиков тогда появились вопросы к разным компаниям, которые делали систему противопаводковой защиты. Одна из них — фирма "Корпорация Инжтрансстрой", которая строила ливневые системы. Компания с таким названием упоминалась в уголовном деле о мошенничестве при строительстве олимпийских объектов, поэтому силовики не исключали, что при исполнении госконтрактов по строительству ливневой канализации и насосных станций также могли быть нарушения.

Кроме того, экологи говорили, что строители выгребли из пойм рек песок и гальку, которые задерживали бы дождевую воду, и заасфальтировали большие участки зелёных территорий. Это привело к тому, что вода теперь не задерживается в почве горных участков, а стекает сразу вниз, в город.

В 2018 году Лайф публиковал расследование на тему гибели троих детей: семилетнего мальчика поток воды затащил в ливневую канализацию, где он захлебнулся, а 16-летнего подростка и его четырёхлетнюю сестру смыла река, после чего их унесло в море. В Администрации Сочи тогда заявили Лайфу следующее:

— Специальные гидросооружения для приёма дождевых вод, построенные ещё в начале 60-х годов, отвечают всем необходимым СНиПам и правилам безопасности.

С тех пор мало что здесь изменилось: те же нерасчищенные русла рек и те же незаконные постройки в прибрежной зоне. Те же гидросооружения начала 60-х годов.

Короли сочинской ливнёвки

Природоохранная прокуратура регулярно ловит сочинских коммунальщиков на несоблюдении законов о сохранении окружающей среды, на опасных недоработках при эксплуатации своих сооружений, в том числе отвечающих за защиту от паводков. Лайф ознакомился с несколькими судебными решениями. Например, "Водосток" содержал в плохом состоянии ливнёвку на нескольких улицах в Центральном районе. Из-за недостаточного диаметра труб она попросту не справлялась с потоками. Прокуратура требовала провести масштабную реконструкцию и углубить канализационную сеть в этом районе, чтобы устранить угрозу для построек и людей.

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Непосредственный ответственный за своевременный отвод воды в Сочи — местное МУП "Водосток". Полтора месяца назад его возглавил Дмитрий Сбитнев из Белгородской области.

Судя по данным СПАРК, профильного опыта у него нет. У себя на родине он работал директором хлебозавода, торговал крупами, напитками. В Сочи перебрался в 2016 году и с того времени по февраль 2021 года возглавлял физкультурно-оздоровительное МУП "Бодрость".

До него три года "Водостоком" руководил Владимир Нестеренко. В отличие от Сбитнева, он пришёл не с улицы, а уже имел многолетний опыт работы с водным хозяйством. До своего назначения успел поруководить АО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой", занимающимся распределением воды для питьевых и промышленных нужд, а также частной компанией "Сигма Водоканал".

К тому же Нестеренко был совладельцем компании "Аквастроймонтаж", которая в том числе занималась строительством объектов водной инфраструктуры. Перед тем как податься на госслужбу, в январе 2018 года он переписал свою долю компании на сына, а уже спустя два месяца возглавил МУП.

Несмотря на его богатый опыт профильного управленца на "Водостоке", контролирующие органы регулярно фиксировали нарушения. Например, в 2020 году их было девять, а в 2019-м — двенадцать.

Фото © СПАРК

Менеджмент предприятия регулярно не получал разрешения на вводимые в эксплуатацию гидротехнические сооружения (каналы, стоки и т.п.), часть канализационной инфраструктуры не ставилась на учёт в качестве объектов, загрязняющих окружающую среду.

За выявленные нарушения "Водосток" платит своеобразно: контролёры ловили Нестеренко на "несоответствиях в расчёте суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на отсутствии платы за сбросы загрязняющих веществ в водный объект".

Сюда нужно добавить незаконный (без оформленных документов) сброс ливневых стоков в Чёрное море и местные реки, некорректную постановку на учёт очистных сооружений и отсутствие на стоках систем фильтрации, благодаря чему теперь никто толком не знает, сколько с того момента в море утекло токсичных веществ, бацилл и прочей инфекции.

Несколько лет подряд Минприроды пыталось заставить сочинское МУП получить соответствующую лицензию и вывезти складировавшиеся после чистки канализации отходы IV класса опасности с земли, принадлежащей местному государственному сельскохозяйственному предприятию "Россия". Только в 2018 году за это из Москвы "прилетело" два штрафа.

Большая сочинская чистка

Даже если ливнёвка построена без учёта климатических условий, то последствия природных катаклизмов можно было бы смягчить, если бы расчищались русла рек и не застраивались прибрежные поймы, включая водоохранные зоны. Проблема с незаконной застройкой в Сочи стоит, пожалуй, наиболее остро. Все самые крупные криминальные скандалы города связаны именно с этим.

При предыдущем мэре Сочи Анатолии Пахомове чиновники согласовывали документы на застройку и закрывали глаза на несоответствие объектов санитарным и другим нормам. Возможно, не за просто так. В 2018 году силовики стали зачищать "сочинские авгиевы конюшни" — начались аресты.

В рамках этой кампании были задержаны и.о. мэра Сочи Иван Бомбергер, а также вице-мэры Анатолий Рыков и Сергей Юрин, которые, по версии следствия, получили взятки в размере 50 и 100 миллионов рублей за согласование незаконных документов.

Далее последовали аресты замдиректора департамента стратегического развития Администрации Сочи Александра Иванова, руководителя Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова, директора сочинского МУП "Водоканал" Сергея Винарского, вице-мэра Сочи по ЖКХ Юрия Паламарчука и первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита. Кто-то из них уже сидит, кто-то — ждёт приговора.

Бывшего мэра Анатолия Пахомова это не коснулось — в это время он официально был в отпуске. После своей добровольной отставки в 2019 году Пахомов стал исполнительным директором компании "ЛУКойл-югнефтепродукт".

Копайгородский, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике, стал мэром Сочи всего два года назад на волне арестов и криминальных скандалов. Пока рано говорить о его эффективности, но понятно одно — необходимо не только бороться с незаконными постройками, но и модернизировать старую ливнёвку. Или Сочи снова и снова будет накрывать стихия, а на курорте продолжат пропадать и гибнуть люди.